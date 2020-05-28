Власти Дании открыли границы для влюбленных

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28 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: BBC

Pixabay

Дания первой из скандинавских стран открыла границы. Но воспользоваться такой щедростью могут только партнеры, жены и любовники граждан страны.

Теперь в Данию можно въезжать гражданам Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Германии, но только если они докажут, что состоят в романтической связи, а коронавирус разлучил их с партнерами. Для этого на границе нужно будет показать фотографии, текстовые сообщения или другие свидетельства любовной связи, а также предоставить все данные - свои и партнера.

Однако оппозиция Дании не оценила такой жест доброй воли. Она заявила, что власти нарушают неприкосновенность частной жизни и вообще слишком строги. В связи с этим правительство заверило, что эти нормы будут ослаблены в ближайшие дни. В дальнейшем можно будет просто показать письмо, подписанное приезжим и его партнером.

В это же время в России глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова 25 мая заявила, что в настоящий момент гражданам страны крайне нежелательно выезжать за рубеж.