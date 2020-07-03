Неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка в Германии

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3 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский в Германии, Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

В немецком городе Хемниц неизвестный злоумышленник выстрелил в десятилетнего ребенка. Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 3 июля, сотрудники местных правоохранительных органов.

Происшествие случилось в минувшую среду. Ребенок находился недалеко от игровой палатки, когда незнакомец выстрелил и попал ему в бедро. Мальчику оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящий момент он лечится амбулаторно.

Подчеркивается, что пострадавший является уроженцем Афганистана, вследствие чего полиция не исключает, что у преступника был ксенофобский мотив.