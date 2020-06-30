Полиция Сиэтла сообщила о смерти подростка в результате стрельбы
30 июня 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Полиция Сиэтла сообщила о смерти 16-летнего подростка в результате стрельбы. Инцидент произошел протестующими в центре города.
В полиции также сообщили, что еще один 14-летний подросток ранен. Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке 12 авеню и "Pike Street". Протесты и беспорядки продолжаются по многим штатам с 25 мая.
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