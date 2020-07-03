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Москвичи смогут в ночь на воскресенье увидеть парад планет

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичи смогут в ночь на воскресенье увидеть парад планет
Солнечная система, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ночь с субботы на воскресенье москвичи смогут увидеть парад планет. Предполагается, что на небе после полуночи не будет облаков.

В ночное время можно будет невооруженным взглядом увидеть Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру – и Венеру. Подчеркивается, что Юпитер и Сатурн будут заметны на небосклоне примерно с полуночи, Марс – с 2 часов ночи, а Венера – перед рассветом.

Позднякова уточнила, что облачность в Москве "будет размываться как раз после полуночи", поэтому у граждан появится шанс увидеть парад планет.

ЕТ

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