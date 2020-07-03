Аргументы Недели → В мире 13+
США не считают «Астанинскую группу», способствующей разрешению сирийского конфликта
3 июля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]
Аргументы Недели → В мире 13+
3 июля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]
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