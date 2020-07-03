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США не считают «Астанинскую группу», способствующей разрешению сирийского конфликта

, 16:56 [ «Аргументы Недели», ]

США не считают «Астанинскую группу», способствующей разрешению сирийского конфликта
Фото: Pixabay
В своих комментариях по поводу состоявшейся видеоконференции спецпредставитель США по Сирии отметил, что Россия, Турция и Иран все еще пытаются перехватить инициативу сирийского урегулирования у ООН. Однако, США не считают «Астанинскую группу», способствующей разрешению сирийского конфликта, и не будут сотрудничать с этим форматом.
«Мы не работаем с “Астанинской группой” как с чем-то единым, и, конечно, не ведем никаких дел с Ираном. Наша политика в отношении Сирии основана, среди прочего, на том, что все силы в Сирии, подчиняющиеся Ирану, должны быть выведены из этой страны», – подчеркнул он. Очевидно, что господин Джеймс Джеффри имел в виду 80-ти тысячный иностранный шиитский военный контингент под общим руководством КСИР Ирана (ливанская «Хизбалла», иракские бригады «Хашд аш-Шааби», афганцы-хазарейцы, пакистанцы, йеменцы-хуситы, палестинцы). 

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