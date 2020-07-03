Турция по-своему оправдывает оккупацию части северной Сирии

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3 июля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: Pixabay

Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что он борется с сепаратистскими силами в Сирии, под которыми явно имеет в виду курдский автономный район «Рожава».

При этом он выразил уверенность, что с помощью «астанинской тройки» Сирия обретет стабильность и мир. Можно не сомневаться, что Эрдоган видит будущую Сирию протурецкой, где у власти будут представители арабо-суннитского большинства и туркоманы под эгидой родственных Анкаре «Братьев-мусульман».

Читать статью полностью: Об очередной попытке реанимации Астанинского формата