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Турция по-своему оправдывает оккупацию части северной Сирии

, 16:06 [ «Аргументы Недели», ]

Турция по-своему оправдывает оккупацию части северной Сирии
Фото: Pixabay

Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что он борется с сепаратистскими силами в Сирии, под которыми явно имеет в виду курдский автономный район «Рожава».

При этом он выразил уверенность, что с помощью «астанинской тройки» Сирия обретет стабильность и мир. Можно не сомневаться, что Эрдоган видит будущую Сирию протурецкой, где у власти будут представители арабо-суннитского большинства и туркоманы под эгидой родственных Анкаре «Братьев-мусульман». 

Читать статью полностью: Об очередной попытке реанимации Астанинского формата 

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