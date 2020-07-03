Какие регионы Украины проголосовали бы за присоединение к России в случае референдума

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

«Аргументы недели» выяснили, какие территории могли бы войти в состав России, если бы у граждан Украины появилась возможность за это проголосовать.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед соотечественниками по случаю Дня Конституции, неожиданно отметил, что страна состоит из 25 регионов.

«Нахожусь сейчас на Херсонщине, это прекрасный и живописный край, и нам очень повезло, потому что в нашей стране таких - 25», - озвучил Зеленский в обращении.

О каких именно регионах «забыл» украинский президент, и с чем это связано, остается только догадываться, ведь согласно статье 133 Основного Закона страны, на Украине их 27, включая Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую области. И тут сразу вспоминается тот самый проект «Новороссия», возникший в контексте известных событий шесть лет назад.

О том, какие регионы могли бы присоединиться к России, читайте в материале журналиста «АН».