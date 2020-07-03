Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Во Львовской области в ходе ДТП пострадали 11 человек

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Львовской области в ходе ДТП пострадали 11 человек
разбитая машина, pixabay.com

Во Львовской области Украины случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Согласно последним данным, в результате аварии пострадали одиннадцать человек.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение. За медпомощью после ДТП обратились одиннадцать человек – водитель и двое пассажирок легковушки, а также восемь пассажиров микроавтобуса.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

ЕТ

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью