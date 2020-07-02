2 июля 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
В Нидерландах автомобиль врезался в школу. ДТП произошло во время выпускного у школьников. Авария случилась вечером 1 июля.
Водитель автомобиля врезался в здание школы, где проходил выпускной для учеников начальных классов. При происшествии никто не пострадал. Полиция задержала водителя для допроса, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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