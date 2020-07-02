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В Нидерландах автомобиль врезался в школу

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Нидерландах автомобиль врезался в школу
фото: pixabey

В  Нидерландах автомобиль врезался в школу. ДТП произошло во время выпускного у школьников. Авария случилась вечером 1 июля.

Водитель автомобиля врезался в здание школы, где проходил выпускной для учеников начальных классов. При происшествии никто не пострадал. Полиция задержала водителя для допроса, все  обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СЕ
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