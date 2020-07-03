Ученые заметили новую опасную мутацию COVID-19

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3 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи рассказал об особой мутации коронавирусной инфекции COVID-19, при которой распространение болезни может значительно ускориться.

«Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», - заявил Фаучи. При этом он подчеркнул, что исследования этой мутации еще не закончены.

Ранее немецкий вирусолог Хендрик Штрик заявил, что туннели для дезинфекции не могут защитить от коронавируса COVID-19, но спасают от других заболеваний.