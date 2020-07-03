Захарова рекомендовала Вашингтону решить проблемы в своей стране
3 июля 2020, 08:57[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Соединенных Штатов о внесении поправок в Конституцию РФ.
«Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим... Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься… и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах Америки», - посоветовала дипломат.
Захарова подчеркнула, что США могут жить так, как им нравится, однако это не должно выходить за пределы их страны. Она добавила, что в течение последних 10-15 лет Вашингтон делает другим странам не замечания, а «поучения, нравоучения или окрики».
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