Захарова рекомендовала Вашингтону решить проблемы в своей стране

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3 июля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Соединенных Штатов о внесении поправок в Конституцию РФ.

«Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим... Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься… и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах Америки», - посоветовала дипломат.

Захарова подчеркнула, что США могут жить так, как им нравится, однако это не должно выходить за пределы их страны. Она добавила, что в течение последних 10-15 лет Вашингтон делает другим странам не замечания, а «поучения, нравоучения или окрики».