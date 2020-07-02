В Госдепе отреагировали на поддержанные россиянами изменения в Конституцию

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2 июля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США. Белый дом. Фото: pixabay.com

США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, Соединенные Штаты продолжают выступать за честную конкуренцию идей и кандидатов, за свободные и справедливые выборы и за мирную, демократическую передачу власти.

Она отдельно отметила изменения в Конституцию РФ, «потенциально позволяющие президенту России Путину оставаться у власти до 2036 года». Кроме этого, Ортэгус снова заявила о позиции США по ситуации на Украине и в Крыму.