В Госдепе отреагировали на поддержанные россиянами изменения в Конституцию
2 июля 2020, 19:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
США обеспокоены сообщениями о возможных нарушениях на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.
По словам главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, Соединенные Штаты продолжают выступать за честную конкуренцию идей и кандидатов, за свободные и справедливые выборы и за мирную, демократическую передачу власти.
Она отдельно отметила изменения в Конституцию РФ, «потенциально позволяющие президенту России Путину оставаться у власти до 2036 года». Кроме этого, Ортэгус снова заявила о позиции США по ситуации на Украине и в Крыму.
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