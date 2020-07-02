В Баку из-за ситуации с коронавирусом временно закроют метро
2 июля 2020, 21:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Власти Азербайджана приняли решение до 20 июля продлить карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе республики.
По данным оперативного штаба, жесткий карантинный режим продлят в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе. Такое решение связано с увеличением в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время.
На время действия жесткого карантина в Баку прекратит работу метро, а работа общественного транспорта будет приостанавливаться в конце каждой недели. Также будет запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более пяти человек.
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