В Баку из-за ситуации с коронавирусом временно закроют метро

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2 июля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Пляж в Баку. Фото: pixabay.com

Власти Азербайджана приняли решение до 20 июля продлить карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе республики.

По данным оперативного штаба, жесткий карантинный режим продлят в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе. Такое решение связано с увеличением в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время.

На время действия жесткого карантина в Баку прекратит работу метро, а работа общественного транспорта будет приостанавливаться в конце каждой недели. Также будет запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более пяти человек.