В Азербайджане собираются ужесточить карантинный режим

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25 июня 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Пляж в Баку. Фото: pixabay.com

Оперативный штаб при правительстве Азербайджана пересмотрит ряд введенных мер по смягчению карантинного режима.

Это касается деятельности ряда сфер, деятельность которых была разрешена в условиях особого карантинного режима.

В заявлении оперштаба говорится, что «в этом направлении будут приняты необходимые решения».

Сообщается, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в стране заметно возросло. По данным опершатаба, правила особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемиологические требования желаемых результатов не дают.