В Азербайджане собираются ужесточить карантинный режим
25 июня 2020, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Оперативный штаб при правительстве Азербайджана пересмотрит ряд введенных мер по смягчению карантинного режима.
Это касается деятельности ряда сфер, деятельность которых была разрешена в условиях особого карантинного режима.
В заявлении оперштаба говорится, что «в этом направлении будут приняты необходимые решения».
Сообщается, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в стране заметно возросло. По данным опершатаба, правила особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемиологические требования желаемых результатов не дают.
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