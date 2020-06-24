В Азербайджане за минувшие сутки выявили почти 600 новых случаев COVID-19

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24 июня 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Азербайджане коронавирусная инфекция выявлена у 590 человек. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине республики.

Известно, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 14 305 фактов заражения коронавирусом, 7768 пациентов вылечились, 174 умерли, 6363 продолжают лечение в больницах особого режима.

Всего в стране проведен 441 961 тест на COVID-19.

Ранее сообщалось: в Липецкой области число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 3,5 тысячи.