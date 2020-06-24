В Липецкой области число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тысячи

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24 июня 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Липецкой области число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 3,5 тысячи. Об этом сообщает администрация региона.

За минувшие сутки в области зафиксировано 49 инфицированных коронавирусом, также выздоровели 95 человек.

Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрировано 3536 случаев коронавирусной инфекции, 2186 человек выздоровели, 13 скончались, 1337 — на лечении.

В больницах находятся 284 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 637 жителей с подозрением на выделение вируса.

Ранее сообщалось: Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели.