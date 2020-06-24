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Глава Минздрава РФ заявил об убыли заболеваемости коронавирусом в России

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Минздрава РФ заявил об убыли заболеваемости коронавирусом в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели.

По словам министра, есть четыре субъекта РФ, где уровень заболеваемости еще остается высоким. Он также отметил, что коронавирус идет на убыль, в первую очередь в Москве, в регионах «как бы с опозданием недели на три».

«Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», - сказал глава Минздрава РФ.

ДВа

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