Глава Минздрава РФ заявил об убыли заболеваемости коронавирусом в России
24 июня 2020, 13:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели.
По словам министра, есть четыре субъекта РФ, где уровень заболеваемости еще остается высоким. Он также отметил, что коронавирус идет на убыль, в первую очередь в Москве, в регионах «как бы с опозданием недели на три».
«Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», - сказал глава Минздрава РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.