Видео, как на Украине пассажирский поезд затопило дождем
2 июля 2020, 21:09[ «Аргументы Недели» ]
Поезд на Украине, следующий из Апостолово в Херсон, затопило водой. Пассажиры опубликовали видео, на котором запечатлен протекающий вагон. На кадрах видно, что в вагоне протекает крыша, а вода заливает почти все.
Поезд Апостолово (Запорожская область) — Херсон едет почти четыре часа. «Зато цены на билеты железная дорога не забывает поднять, это регулярно. А ремонт и замена – это мы забываем»; «Душ-вагон»; «Да это ужас..возьми билет и не дешевый. И сиди весь мокрый», «И это 21 век !», пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что пассажир через суд получил страховую выплату за падение в поезде.
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