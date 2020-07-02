Видео, как на Украине пассажирский поезд затопило дождем

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2 июля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

рельсы, фото: pixabay.com

Поезд на Украине, следующий из Апостолово в Херсон, затопило водой. Пассажиры опубликовали видео, на котором запечатлен протекающий вагон. На кадрах видно, что в вагоне протекает крыша, а вода заливает почти все.

Поезд Апостолово (Запорожская область) — Херсон едет почти четыре часа. «Зато цены на билеты железная дорога не забывает поднять, это регулярно. А ремонт и замена – это мы забываем»; «Душ-вагон»; «Да это ужас..возьми билет и не дешевый. И сиди весь мокрый», «И это 21 век !», пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что пассажир через суд получил страховую выплату за падение в поезде.