Все новости >>

Аргументы Недели Туризм  → Авиа, ж/д транспорт 13+

Пассажир через суд получил страховую выплату за падение в поезде

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажир через суд получил страховую выплату за падение в поезде

В начале прошлого года житель Екатеринбурга возвращался домой на поезде. При подъёме на верхнюю полку с опоры соскользнула нога, в результате чего пассажир упал на пол и получил серьёзные ушибы. В Свердловском областном суде сообщили, что Дмитрий Б, приехав домой, обратился в больницу, прошёл серьёзное лечение. Медики диагностировали ушибы головного мозга, поясничной области.

При покупке билета на поезд мужчина приобрёл страховку. Но страховая компания не захотела выплачивать компенсацию, в результате чего Дмитрий вынужден был обратиться в суд. Страховая компания запросила кипу справок с клиента. Требовалось предоставить анализ крови на наличие спиртного, наркотиков. Мужчина все документы предоставил в полном объёме, однако страховая выплата так и не поступила.

Районный суд Екатеринбурга исковые требования истца удовлетворил, обязав страховую компанию выплатить денежную компенсацию в размере 166 тысяч 500 рублей. За несвоевременное предоставление денежной компенсации страхователю суд назначил страховщикам штраф в размере 50 тысяч рублей.

ПВ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью