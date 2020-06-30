Пассажир через суд получил страховую выплату за падение в поезде

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

30 июня 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

В начале прошлого года житель Екатеринбурга возвращался домой на поезде. При подъёме на верхнюю полку с опоры соскользнула нога, в результате чего пассажир упал на пол и получил серьёзные ушибы. В Свердловском областном суде сообщили, что Дмитрий Б, приехав домой, обратился в больницу, прошёл серьёзное лечение. Медики диагностировали ушибы головного мозга, поясничной области.



При покупке билета на поезд мужчина приобрёл страховку. Но страховая компания не захотела выплачивать компенсацию, в результате чего Дмитрий вынужден был обратиться в суд. Страховая компания запросила кипу справок с клиента. Требовалось предоставить анализ крови на наличие спиртного, наркотиков. Мужчина все документы предоставил в полном объёме, однако страховая выплата так и не поступила.



Районный суд Екатеринбурга исковые требования истца удовлетворил, обязав страховую компанию выплатить денежную компенсацию в размере 166 тысяч 500 рублей. За несвоевременное предоставление денежной компенсации страхователю суд назначил страховщикам штраф в размере 50 тысяч рублей.



