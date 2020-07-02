94 процента проголосовавших в Приднестровье высказались в поддержку поправок
2 июля 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Центризбирком Приднестровья подвел итоги участия россиян, проживающих в республике, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
За три дня голосования, которое проходило с 29 июня по 1 июля, два избирательных участка, открытых в Тирасполе, посетили около 12 тысяч избирателей. По итогам голосования 94% высказались в поддержку поправок, против – 5,5%. В ЦИК также отметили, что процедура голосования прошла без нарушений.
Всего в Приднестровье проживает около 200 тысяч граждан Российской Федерации.
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