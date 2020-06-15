Власти Приднестровья решили отменить режим ЧП в республике

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15 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: официальный сайт ПМР

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что специальный правовой режим чрезвычайного положения в республике продлеваться не будет.

По словам главы государства, обстановка на сегодняшний день позволяет двигаться по пути дальнейшего послабления ограничений.

К 15 июня в Приднестровье возобновили работу предприятия сферы обслуживания населения, продовольственные и промышленные рынки, магазины и офисы, начал работать городской транспорт.

Тем не менее, если ситуация начнёт ухудшаться, постепенно смягчаемые ограничительные меры ужесточат вновь. По данным оперштаба, в регионе задействованы коронавирусные госпитали во всех районах, которые будут работать до выписки находящихся в них пациентов.