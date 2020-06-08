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В Тирасполе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Тирасполе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Конституция РФ. Фото: сайт Госдума РФ

Граждане России, живущие в Приднестровье, смогут принять участие 1 июля в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поручил проработать этот вопрос.

Учитывая сохраняющуюся угрозу пандемии, было принято решение разместить пункты для голосования на открытом воздухе. В Тирасполе они появятся на площадке военного городка Оперативной группы российских войск и перед Домом офицеров. Об этом сообщает российское посольство в Кишиневе.

В Приднестровье проживает порядка 220 тысяч граждан РФ – это треть населения региона. Флаг России в республике приравнен к приднестровской госсимволике.

ДВа

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