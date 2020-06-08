Власти оценили безопасность онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ

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8 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Стало известно, как будет обеспечиваться безопасность и устойчивость к взломам во время проведения онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, Устойчивость к взлому окажется в три раза выше, чем было во время выборов в Мосгордуму. Он добавил, что желающие проголосовать смогут сделать это анонимно при помощи шифрования голоса.

«Мы доработали систему относительно прошлого года. Было много споров по поводу криптостойкости ключей, того, какой длины они должны быть... Новые ключи обеспечивают криптостойкость примерно в 3 раза выше, чем это было на сентябрьских выборах в Мосгордуму», - объяснил Костырко.