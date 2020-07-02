Минобороны Индии одобрило приобретение у России новой партии истребителей

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2 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

МиГ-29, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил приобретение 33 российских истребителей. Также принято решение о финансировании работ по модернизации парка истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Индии.

Решения о покупке и модернизации самолетов были приняты на фоне обострения отношений между Индией и Китаем.

Индийское правительственное агентство PIB сообщило, что стоимость закупки 21 истребителя МиГ-29 и модернизации 59 самолетов составит около 980 млн долларов. Закупка 12 Су-30МКИ обойдется в 1,35 млрд долларов.

Китайские и индийские военачальники провели третий раунд переговоров. Отмечается, что стороны уже достигли согласия о выходе из конфликтной ситуации на границе.