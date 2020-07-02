Минобороны Индии одобрило приобретение у России новой партии истребителей
2 июля 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]
Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил приобретение 33 российских истребителей. Также принято решение о финансировании работ по модернизации парка истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Индии.
Решения о покупке и модернизации самолетов были приняты на фоне обострения отношений между Индией и Китаем. Индийское правительственное агентство PIB сообщило, что стоимость закупки 21 истребителя МиГ-29 и модернизации 59 самолетов составит около 980 млн долларов. Закупка 12 Су-30МКИ обойдется в 1,35 млрд долларов.
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