На переговорах между военными КНР и Индии есть прогресс

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2 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Во вторник китайские и индийские военачальники провели третий раунд переговоров. Отмечается, что стороны уже достигли согласия о выходе из конфликтной ситуации на границе.

По заявлению в официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, в сино-индийских контактах наметился положительный сдвиг. «Китай приветствует это. Мы надеемся, что индийская сторона будет сотрудничать с китайской стороной в достижении той же цели, поддерживать тесные связи по военным и дипломатическим каналам, выводить ситуацию из тупикового состояния и снижать напряженность вдоль границы», - сказал он.