На переговорах между военными КНР и Индии есть прогресс
2 июля 2020, 11:30[ «Аргументы Недели» ]
Во вторник китайские и индийские военачальники провели третий раунд переговоров. Отмечается, что стороны уже достигли согласия о выходе из конфликтной ситуации на границе.
По заявлению в официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, в сино-индийских контактах наметился положительный сдвиг. «Китай приветствует это. Мы надеемся, что индийская сторона будет сотрудничать с китайской стороной в достижении той же цели, поддерживать тесные связи по военным и дипломатическим каналам, выводить ситуацию из тупикового состояния и снижать напряженность вдоль границы», - сказал он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.