В Раде сообщили, что Порошенко планирует устроить «кровавый» госпереворот на Украине
2 июля 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране.
Кива отметил, что "это будет стоить президенту власти". "Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности", заявил депутат, добавив что Зеленский станет "сакральной жертвой".
"Порошенко объединился с Турчиновым, который является системным человеком, умеющим делать перевороты. Мы были свидетелями такого переворота в 2014 году, и убедились, что играться он ни с кем не будет", – подчеркнул Кива.
Ранее Илья Кива рассказал о плане по уничтожению Украины.
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