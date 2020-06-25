Депутат Рады раскрыл план «по уничтожению» Украины

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25 июня 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:Верховная рада, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению Украины. Мнение политика опубликовала пресс-служба партии.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определённые организации, такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей», - говорится в сообщении.

Кроме того, Кива утверждает, что данная часть плана подразумевает «окончательное разложение общества» и уничтожение Украины путем «превращения ее в актив и в колонию». По его словам, во вторник радикалы пытались напасть, на народного депутата от партии «Слуги народа» Сергея Литвиненко, что только доказывает «агрессивное настроение» националистических и праворадикальных организаций. Он отметил, что цель таких акций «дестабилизация ситуации и хаос»: «С этим нужно бороться, и мы готовы защищать страну и нацию!»