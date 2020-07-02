Лукашенко заявил о победе над коронавирусом и голоде в мире
2 июля 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они победили новую коронавирусную инфекцию. По его словам, республика показала «политическое здравомыслие» и «мудрость».
«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», - высказал он.
Лукашенко также оценил труд сельчан, которые отвечают за работу агропромышленной отрасли – системообразующей в экономике Белоруссии. Он отметил, что из-за коронавирусной пандемии не все страны смогли вовремя провести полноценную посевную, и теперь многим «грозит голод».
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