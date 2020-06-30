Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем во вторник, 30 июня, открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом. Главы двух стран возложили цветы к памятнику.
Путин и Лукашенко пожали руки присутствовавшим на торжественном мероприятии ветеранам и кратко побеседовали с ними. Затем лидеры России и Белоруссии возложили гирлянды цветов к новому памятнику.
Напомним, скульптура была создана по инициативе ветеранов ВОВ на народные пожертвования. Мемориал расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области неподалеку от федеральной автомобильной трассы М-9 Москва – Рига. Речь идет о скульптуре высотой 25 метров и весом около 80 тонн.
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