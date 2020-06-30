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Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату
памятник Советскому солдату и ветеран, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем во вторник, 30 июня, открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом. Главы двух стран возложили цветы к памятнику.

Путин и Лукашенко пожали руки присутствовавшим на торжественном мероприятии ветеранам и кратко побеседовали с ними. Затем лидеры России и Белоруссии возложили гирлянды цветов к новому памятнику.

Напомним, скульптура была создана по инициативе ветеранов ВОВ на народные пожертвования. Мемориал расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области неподалеку от федеральной автомобильной трассы М-9 Москва – Рига.  Речь идет о скульптуре высотой 25 метров и весом около 80 тонн.

ЕТ

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