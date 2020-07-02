Известно имя кандидата на пост нового главы Нацбанка Украины

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2 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Украины, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующий документ в четверг, 2 июля, зарегистрировали на официальном сайте парламента.

Однако полный текст постановления на сайте пока отсутствует.

При этом украинские СМИ со ссылкой на источник в партии «Слуга народа» сообщили, что кандидатом на должность главы Национального банка Украины может стать председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. По его словам, голосование будет проведено 3 июля в Верховной раде. Однако неизвестно, успеют ли все сделать по регламенту к пятнице, пояснил он.