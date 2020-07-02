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2 июля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО. Поляки ведут с американцами переговоры о переводе десяти тысяч американских военных из Германии в Польшу.



Непосредственного участия НАТО в войне против Донбасса ожидать не стоит: им жаль терять людей, да и технику. Одно дело – «раскатать» аборигенов и совсем другое дело – Донбасс. Здесь всё серьёзно, считает кандидат политических наук, доцент Российского экономического университета им. Плеханова, представитель Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. Изменилось вот что: до сих пор украинские военно-политические действия выглядели скорее как самостоятельные. Теперь будут выглядеть как реализация политики НАТО.



"Руководители Украины подставляют собственную страну. Бьют себя в грудь, доказывают свою значимость, мол, защищают Европу, являются передовым отрядом в борьбе с Россией. Не понимают (головушка не вполне соображает), что их слова работают против самой же Украины. «Если они так хотят быть нашим передовым отрядом, – решили в НАТО, – то будем использовать их в своих целях». Обращаю внимание: статус партнёра НАТО с расширенными возможностями не означает скорого вступления в этот военный блок – напротив, данный статус означает, что ожидание вступления замораживается. И по-видимому, замораживается навсегда. Таким образом, руководство Украины оказалось в положении женщины, которую американцы регулярно имеют, но жениться не собираются".



И заметьте: к другим партнёрам в этом статусе – к Иордании, Финляндии, Швеции – НАТО относится иначе. С ними заключён совсем другой «контракт любви», поскольку эти страны не напрашивались и не напрашиваются в НАТО, блок сам обратился к ним с предложением о партнёрстве. А украинцы вместе с грузинами будут для блока, говоря языком дедовщины, «ду'хами». Если раньше для какойнибудь, скажем, африканской операции использовались болгары, поляки, румыны, теперь для этого есть более второсортные (в глазах НАТО) люди.



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