Число погибших в результате схода оползня в Мьянме возросло до 113 человек

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2 июля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трещина. Фото: pixabay.com

Число жертв в результате схода оползня в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 113. Данные приводит министерство информации страны.

Известно, что инцидент произошел около 08:00 по местному времени. По словам представителя спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров.

В настоящее время спасательная операция продолжается, под завалами еще могут оставаться пострадавшие.

Уточняется: оползень был вызван затяжными сезонными дождями.

Ранее сообщалось: в Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы.