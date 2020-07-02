Богатейший человек планеты установил новый рекорд

Джеф Безос увеличил свое состояние и установил новый исторический рекорд. Теперь богатейший человек планеты владеет суммой в 171,6 миллиардов долларов.
Глава Amazon смог увеличить свое состояние благодаря скачку стоимости акций компании. В минувшую среду их цена выросла на 4,4 процента и составила 2878, 7 долларов за акцию, что также является рекордом.
За последние полгода Безос разбогател на 56,7 миллиардов долларов, что лишь «подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии», считают в Bloomberg.
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