Богатейший человек планеты установил новый рекорд

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2 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Джеф Безос. Фото: соцсети

Джеф Безос увеличил свое состояние и установил новый исторический рекорд. Теперь богатейший человек планеты владеет суммой в 171,6 миллиардов долларов.

Глава Amazon смог увеличить свое состояние благодаря скачку стоимости акций компании. В минувшую среду их цена выросла на 4,4 процента и составила 2878, 7 долларов за акцию, что также является рекордом.

За последние полгода Безос разбогател на 56,7 миллиардов долларов, что лишь «подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии», считают в Bloomberg.