Миллиардеры из списка Forbes Безос, Цукерберг, Гейтс увеличили свое состояние во время падемии коронавируса COVID

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24 мая 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Доллары США, фото: pixabay.com

Состояние 25 самых богатых людей в списке Forbes, среди которых генеральный директор компании Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, выросло на 255 млрд долларов за два месяца, которые прошли с обвала фондового рынка США.

Первое место в рейтинге сохранил Безос. С 23 марта он увеличил свое состояние почти на 30 млрд долларов — до 147 млрд. На втором месте Билл Гейтс — плюс 12 млрд. Его состояние стало - 106,5 млрд долларов.

Больше всех прибавил Марк Цукерберг — с конца марта он стал богаче на 31 млрд долларов, - сообщается на сайте bfm.ru.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг теперь богаче, чем самый известный инвестор Уорен Баффет и богаче, чем председатель Louis Vuitton, Moet&Chandon Бернар Арно. Это следует из индекса миллиардеров в Bloomberg.