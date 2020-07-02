Протестующие настаивают на сносе памятника отцам-основателям США на горе Рашмор
2 июля 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
В Соединенных Штатах заговорили о сносе национального мемориала на горе Рашмор, посвященного президентам страны, который также называют памятником отцам-основателям.
На сносе мемориала настаивают протестующие против расизма, которые связывают имена Джорджа Вашингтона и Теодора Рузвельта с рабовладельческим строем и угнетением темнокожих. При этом губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что не поддерживает «радикальное переписывание истории» и будет отстаивать памятник.
«Чем больше мы сосредотачиваемся на недостатках людей, чьи портреты представлены на нашей горе, тем меньше у нас шансов заметить добродетели и те уроки, которые мы можем извлечь из их жизни», - заявила она.
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