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Протестующие настаивают на сносе памятника отцам-основателям США на горе Рашмор

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Протестующие настаивают на сносе памятника отцам-основателям США на горе Рашмор
Гора Рашмор. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах заговорили о сносе национального мемориала на горе Рашмор, посвященного президентам страны, который также называют памятником отцам-основателям.

На сносе мемориала настаивают протестующие против расизма, которые связывают имена Джорджа Вашингтона и Теодора Рузвельта с рабовладельческим строем и угнетением темнокожих. При этом губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что не поддерживает «радикальное переписывание истории» и будет отстаивать памятник.

«Чем больше мы сосредотачиваемся на недостатках людей, чьи портреты представлены на нашей горе, тем меньше у нас шансов заметить добродетели и те уроки, которые мы можем извлечь из их жизни», - заявила она.

АБ

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