США заплатят Словении за распространение «американских ценностей»
2 июля 2020, 08:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Пропаганда «американских ценностей» добралась и до родины первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. Госдеп США объявил о намерении профинансировать соответствующие инициативы в Словении.
В соответствующем документе сказано, что проекты, претендующие на финансирование, должны быть связаны с продвижением американских ценностей, истории и культуры. Предполагается, что на это США потратят порядка 100 000 долларов.
«Мы особенно заинтересованы в поддержке проектов, отражающих историю и/или будущее взаимовыгодного, продуктивного и успешного культурного сотрудничества между Словенией и Соединёнными Штатами, которое указывает на прочные трансатлантические связи двух государств и их народов», - отметили в Госдепе.
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