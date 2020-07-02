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США заплатят Словении за распространение «американских ценностей»

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

США заплатят Словении за распространение «американских ценностей»
Флаг США. Фото: pixabay.com

Пропаганда «американских ценностей» добралась и до родины первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. Госдеп США объявил о намерении профинансировать соответствующие инициативы в Словении.

В соответствующем документе сказано, что проекты, претендующие на финансирование, должны быть связаны с продвижением американских ценностей, истории и культуры. Предполагается, что на это США потратят порядка 100 000 долларов.

«Мы особенно заинтересованы в поддержке проектов, отражающих историю и/или будущее взаимовыгодного, продуктивного и успешного культурного сотрудничества между Словенией и Соединёнными Штатами, которое указывает на прочные трансатлантические связи двух государств и их народов», - отметили в Госдепе.

АБ

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