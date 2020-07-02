Пушков назвал Зеленского несостоятельным в качестве политика
2 июля 2020, 07:31[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал уголовное преследование экс-президента Украины Петра Порошенко и пришел к выводу, что нынешний глава страны Владимир Зеленский слаб как политик.
«Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: "Я — ваш приговор!". Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», - заявил Пушков.
Он отметил, что Зеленский несостоятелен как политик, а потому действует настолько нерешительно. При этом сенатор добавил, что в политике в первую очередь важны не публичные заявления, а действия, на которые нынешний президент Украины оказался неспособен.
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