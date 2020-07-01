Порошенко рассказал, какую вину готов признать

1 июля 2020, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил на митинге, который прошел возле здания ГБР. Бывший глава государства заявил, какие из предъявленных обвинений он готов признать.
«Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту «вину», - сказал Порошенко. Также он согласился с тем, что «виновен» в получении украинской церковью томоса об автокефалии и в подписании Минских соглашений.
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