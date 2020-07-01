Порошенко назвал «местью Зеленского» возбужденные против него 24 дела

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1 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Петр Порошенко, Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что против него завели двадцать четыре уголовных дела. При этом он уточнил, что официально Генеральная прокуратора не сообщала ему о количестве возбуждённых дел.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли … Это вместо хлеба людям дать попкорн и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют», - отметил экс-президент в интервью украинской журналистке.

Кроме того, Порошенко добавил, что уголовные дела могут быть местью «мелких и никчёмных людей». По его словам, Владимир Зеленский считает, что проблемы ему создает не «тотальная некомпетентность», а какие-то «враждебные сценарии» внутри Украины, в которых задействован бывший президент.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, как Владимир Зеленский предал Украину.