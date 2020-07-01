Дональд Трамп уверен, что скоро появится вакцина от COVID-19

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1 июля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Дональд Трамп снова выразил уверенность, что коронавирус в какой-то момент исчезнет. Также президент США уверен: вакцина к нему уже скоро появится.

«Я верю, что в какой-то момент это уйдет, и я верю, что очень скоро у нас и вакцина будет», - сказал Трамп.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, свыше 503 тысяч человек умерли.

Ранее сообщалось: президент США требует от the New York Times назвать имя информатора, который спровоцировал новый «скандал с ГРУ».