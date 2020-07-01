Помпео заявил, что многие проблемы в отношениях с РФ Трампу достались от администрации Обамы
1 июля 2020, 21:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе брифинга в среду заявил, что администрации президента Дональда Трампа пришлось решать многие проблемы в отношениях с РФ, доставшиеся ей от администрации Барака Обамы.
Помпео хотелось бы, чтобы администрации действующего американского лидера не приходилось "так много подчищать" за администрацией его предшественника.
Госсекретарь США заметил, что Барак Обама "позволил России занять прочные позиции в Сирии". Кроме того, по словам дипломата, Москва "вмешалась в выборы в Штатах", хотя за этим должна была следить администрация президента, который тогда стоял во главе страны.
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