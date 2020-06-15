Майк Помпео: США возмущены обвинением американца в шпионаже в России и требуют его освобождения

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15 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Reuters

Соединенные Штаты призвали немедленно освободить бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, заявив, что возмущены судебным разбирательством по обвинению в шпионаже и назвав обращение Москвы с ним ужасным.

«Соединенные Штаты возмущены решением российского суда заключить под стражу гражданина США Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с секретными доказательствами и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Московский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже. Американец приговорен к 16 годам заключения в колонии строгого режима.