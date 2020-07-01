Во Франции жандармы приехали на вызов и «отловили» плюшевую пантеру

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1 июля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

сотрудник жандармерии, Panoramic/Keystone Press Agency

Жандармы французского департамента Восточные Пиренеи в минувший вторник, 30 июня,"отловили" на берегу возле водоема плюшевую пантеру, хотя выехали на вызов, чтобы поймать настоящего хищника.

Правоохранители, прибывшие на берег после сообщения о появлении там пантеры, оперативно провели расследование. По словам жандармов, которые с юмором отнеслись к ситуации, животное "вело себя покладисто", вследствие чего им не пришлось применять специальные средства для его нейтрализации.

В сети также появилось фото, на котором запечатлен служебный автомобиль, два стоящих рядом с ним сотрудника правоохранительных органов и плюшевая пантера, лежащая на капоте.