Во Франции оштрафовали мужчину, нарушавшего самоизоляцию с котом на поводке

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17 апреля 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Во Франции за нарушение карантина был оштрафован мужчина, который выгуливал кошку на поводке. Речь идет о жителе южного французского департамента Гар. Его вычислили жандармы, которые для поиска нарушителей используют дроны.

Правоохранители обратили внимание на то, что кошка на поводке не выглядела так, что она привыкла к подобным прогулкам. Позднее жандармы выяснили, что у хозяина домашнего питомца не было при себе формуляра, обязательного для любого выхода из дома, в том числе — для прогулки с домашним животным. В результате мужчине был выписан штраф в 135 евро.