В Испании более 700 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

В Испании более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Это данные по состоянию на 18.00 по московскому времени.
Уточняется: избирательные участки открыты в Испании в двух городах - в посольстве в Мадриде и генконсульстве в Барселоне.
Поскольку среда в регионе является рабочим днём, дополнительное голосование было организовано в воскресенье, 28 июня. В первый день, как сообщил генконсул в Барселоне Александр Панков, в нем приняли участие 157 человек, в среду - 242. На избирательный участок в Мадриде 28 июня пришли 82 жителя, в среду - 261.
Голосование проходит при усиленных мерах санитарной безопасности из-за пандемии коронавируса.
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