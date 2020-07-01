В Испании более 700 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

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1 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Флаг Испании. Фото: pixabay.com

В Испании более 700 россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Это данные по состоянию на 18.00 по московскому времени.

Уточняется: избирательные участки открыты в Испании в двух городах - в посольстве в Мадриде и генконсульстве в Барселоне.

Поскольку среда в регионе является рабочим днём, дополнительное голосование было организовано в воскресенье, 28 июня. В первый день, как сообщил генконсул в Барселоне Александр Панков, в нем приняли участие 157 человек, в среду - 242. На избирательный участок в Мадриде 28 июня пришли 82 жителя, в среду - 261.

Голосование проходит при усиленных мерах санитарной безопасности из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось: поправки к Конституции РФ поддержали 71,46% граждан. Обработано 15% протоколов.