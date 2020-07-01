Совбез ООН принял резолюцию по COVID-19 после трехмесячных переговоров
1 июля 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Совет Безопасности ООН в среду, 1 июля, проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв к прекращению огня на время пандемии коронавируса нового типа и другим мерам по борьбе с COVID-19.
Ключевой целью данной резолюции является поддержка обнародованного 23 марта призыва генсека Организации Объединенных Наций "к всеобщему и незамедлительному прекращению" огня во всех конфликтах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности.
Кроме того, согласно тексту документа, миротворческие миссии ООН будут обладать мандатом для оказания помощи странам в вопросе осуществления действий с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.