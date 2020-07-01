Совбез ООН принял резолюцию по COVID-19 после трехмесячных переговоров

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1 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Совет Безопасности ООН в среду, 1 июля, проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв к прекращению огня на время пандемии коронавируса нового типа и другим мерам по борьбе с COVID-19.

Ключевой целью данной резолюции является поддержка обнародованного 23 марта призыва генсека Организации Объединенных Наций "к всеобщему и незамедлительному прекращению" огня во всех конфликтах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности.

Кроме того, согласно тексту документа, миротворческие миссии ООН будут обладать мандатом для оказания помощи странам в вопросе осуществления действий с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции.