В ООН назвали возможную сумму потерь мировой экономики из-за коллапса туризма
1 июля 2020, 17:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) рассказали о возможной сумме потерь мировой экономики в том случае, если кризис в секторе туризма затянется до двенадцати месяцев.
Речь может идти о сумме 3,3 трлн долларов, что составляет 4,2% мирового ВВП, констатировали авторы доклада. Они, однако, подчеркнули, что в данном случае имеется в виду пессимистичный сценарий.
В тексте уточняется, что туризм в настоящий момент представляет собой "становой хребет" для экономики многих государств, а также является источником заработка на жизнь для миллионов людей в разных уголках планеты. Пандемия коронавируса, меры самоизоляции, ограничения на поездки и снижение доходов людей замедляют восстановление этой сферы.
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