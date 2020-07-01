В ООН назвали возможную сумму потерь мировой экономики из-за коллапса туризма

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1 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

туристы, pixabay.com

В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) рассказали о возможной сумме потерь мировой экономики в том случае, если кризис в секторе туризма затянется до двенадцати месяцев.

Речь может идти о сумме 3,3 трлн долларов, что составляет 4,2% мирового ВВП, констатировали авторы доклада. Они, однако, подчеркнули, что в данном случае имеется в виду пессимистичный сценарий.

В тексте уточняется, что туризм в настоящий момент представляет собой "становой хребет" для экономики многих государств, а также является источником заработка на жизнь для миллионов людей в разных уголках планеты. Пандемия коронавируса, меры самоизоляции, ограничения на поездки и снижение доходов людей замедляют восстановление этой сферы.