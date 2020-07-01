В России с 1 июля открываются 67 регионов для туристов
1 июля 2020, 09:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что с 1 июля 67 субъектов России открывают свои двери для граждан из других регионов. Отмечается, что снимается большинство ограничительных мер для туристов, но соблюдение мер безопасности, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется.
При заселении в отель или санаторий в некоторых регионах уже не нужна справка о наличии COVID-19. Однако в Ростуризме призывают следить за развитием эпидемиологической обстановке на территории страны, поскольку она очень быстро меняется.
Кроме того, они уверена, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года позволит данной отрасли выйти из кризиса уже к весне 2021 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.