В России с 1 июля открываются 67 регионов для туристов

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пляж, pixabay.com

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что с 1 июля 67 субъектов России открывают свои двери для граждан из других регионов. Отмечается, что снимается большинство ограничительных мер для туристов, но соблюдение мер безопасности, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется.

При заселении в отель или санаторий в некоторых регионах уже не нужна справка о наличии COVID-19. Однако в Ростуризме призывают следить за развитием эпидемиологической обстановке на территории страны, поскольку она очень быстро меняется.

Кроме того, они уверена, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года позволит данной отрасли выйти из кризиса уже к весне 2021 года.