В Северной Македонии за минувшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19

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1 июля 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Северной Македонии за минувшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19. Об этом сообщил минздрав страны.

Известно: за последние 24 часа проведены 954 теста на коронавирус, зарегистрировано 120 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии скончались 306 человек, также выявлено 6 454 зараженных жителей.

С числом умерших от вируса регион является лидером региона по числу жертв пандемии. Министр здравоохранения Венко Филипче рассказал: подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний во время перелетов.

Ранее сообщалось: премьер-министр Армении рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусной инфекцией в стране.