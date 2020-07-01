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Премьер-министр Армении рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусной инфекцией в стране

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Премьер-министр Армении рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусной инфекцией в стране
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Армении состояние свыше 650 жителей с выявленным COVID-19  тяжелое или крайне тяжелое. Об этом заявил премьер–министр страны Никол Пашинян.

Пашинян рассказал: сейчас в регионе 10, 9 тысячи «активных» пациентов с коронавирусом, 2 106 из них находятся в больничных условиях. Состояние 536 пациентов тяжелое, 117 - крайне тяжелое. Пневмония диагностирована у 1730 человек.

В стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. Там, по данным на среду, выявлены свыше 26 тысяч случаев заражения, 14,6 тысячи пациентов вылечились, 453 умерли.

Ранее сообщалось: в Молдавии число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 285.

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